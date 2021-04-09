В Сочи требуют решить проблему со свалками на автобусных остановках

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье»

Более девяти месяцев власти Хостинского района и администрации города не могут решить проблему настоящей свалки на транспортной развязке федерального значения А-148 «Дублер Курортного проспекта». Неоднократные обращения балансодержателя дороги в органы исполнительной власти результатов не принесли.

Если мы и дальше не увидим внятной реакции на нашу просьбу в оказании содействия в решении этой проблемы со стороны уполномоченных органов муниципальной власти, это вынудит нас привлечь к решению вопроса прокуратуру, общественные и экологические организации, – заявил руководитель ФКУ Упрдор «Черноморье» Андрей Жуков.

Отметим, что федеральная трасса А-148 Дублер Курортного проспекта является объектом транспортной безопасности и имеет литерный (высокий) статус, а также является ключевой артерией Центрального и Хостинского района Сочи и дорожной визитной карточкой курорта.

Специалисты ФКУ Упрдор «Черноморье» выяснили, что причина случившегося в отсутствии вблизи домовладения № 31 мест (площадок, контейнеров) для твердых коммунальных отходов. Требование решить вопрос было направлено в администрацию, однако ответ поступил только после второго письма. Мэрия сообщила, что «в связи с отсутствием свободной площадки для размещения контейнеров, ввиду плотной жилой застройки, а также ввиду затрудненного проезда к домам по ул. Метелева, установка дополнительных контейнерных площадок не представляется возможной».

При этом какой-либо вариант решения вопроса предложен не был, а тем временем сброс твердых отходов продолжается. Вопрос чистоты и безопасности одной из федеральных трасс остается открытым.