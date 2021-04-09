В Кореновском районе спасатели помогли водителю опрокинувшейся "Газели"

Фото: пресс-служба "Кубань-СПАС"

Авария случилась на 1273-м км трассы М-4 «Дон», на повороте в станицу Журавскую.

"Газель" опрокинулась на левый борт, и водитель оказался заблокирован в автомобиле, который мог загореться.

- Спасатели выставили оградительные конусы, отключили аккумуляторы, чтобы избежать возгорания авто, - сообщает пресс-служба Кореновского отряда «Кубань-СПАС».

Затем водителя передали подоспевшим врачам "скорой помощи".

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что на Кубани спасатели в один день помогли мужчине в ДТП и выловили ядовитую змею, заползшую в частный дом.

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