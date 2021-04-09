Краснодар вечером встал в 9-балльных пробках

Фото: Варвара Дым

Пятница, 9 апреля, выдалась в краевом центре днем весьма ненастным. Весь день шел противный холодный дождь. Он то усиливался, то немного затихал.

Как хорошо известно краснодарским автомобилистам, любая непогода превращается для них в кошмар на дорогах, особенно если это еще и вечер пятницы.

Так случилось и сегодня - центр Краснодара окрасился в бордовый цвет на "Яндекс.Картах".

Традиционные пробки выросли на Красной, Северной, Буденного, Кузнечной, Рашпилевской, Дзержинского, Гаврилова.

Застыли Зиповская, Колхозная, 40-летия Победы, Промышленная. Встали Северные мосты.

Движение на многих участках автотрасс затруднено из-за аварий и ремонта дорог.

Ранее "КП" - Кубань" публиковала полный список улиц в Краснодаре, где ведутся ремонтные работы.

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