Краснодар вечером встал в 9-балльных пробках

Фото: Варвара Дым
Пятница, 9 апреля, выдалась в краевом центре днем весьма ненастным. Весь день шел противный холодный дождь. Он то усиливался, то немного затихал.
Как хорошо известно краснодарским автомобилистам, любая непогода превращается для них в кошмар на дорогах, особенно если это еще и вечер пятницы.
Так случилось и сегодня - центр Краснодара окрасился в бордовый цвет на "Яндекс.Картах".
Традиционные пробки выросли на Красной, Северной, Буденного, Кузнечной, Рашпилевской, Дзержинского, Гаврилова.
Застыли Зиповская, Колхозная, 40-летия Победы, Промышленная. Встали Северные мосты.
Движение на многих участках автотрасс затруднено из-за аварий и ремонта дорог.
Ранее "КП" - Кубань" публиковала полный список улиц в Краснодаре, где ведутся ремонтные работы.
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