Под Краснодаром в жесткой аварии столкнулись «Газель» и машина такси, есть пострадавший

Под Краснодаром столкнулись "Газель" и машина такси, есть пострадавшие Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

ДТП с участием "Газели" произошло сегодня в районе хутора Ленина.

Водитель грузовика, который двигался в сторону станицы Старокорсунской, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с такси, которое ехало в попутном направлении.

- От удара легковой автомобиль выбросило на встречную полосу. В результате аварии водитель такси получил ранения и был госпитализирован. Автоинспекция проводит проверку этого ДТП, - сообщил "КП" - Кубань" официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

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