В Сочи завершили ремонт моста в районе пляжа «Красный Штурм»

Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

Завершен капитальный ремонт по асфальтированию моста на 191 километре федеральной трассы А-147 Джубга - Сочи в Хостинском районе.

Сейчас там зачищают швы.

- 8 апреля рабочие полностью выполнили укладку асфальтобетона на основном ходу искусственного сооружения, а также на 12-метровых съездах с федеральной трассы к пляжу «Красный Штурм», - отметил начальник отдела развития и ремонта автодорог ФКУ Упрдор «Черноморье» Сергей Лысков.

Ранее "КП" - Кубань" сообщала, что в Сочи идет ремонт на одной из наиболее загруженных федеральных трасс. Работы обещают завершить во втором квартале 2021 года.

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