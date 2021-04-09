Девять муниципалитетов Кубани подпишут концессионные соглашения на модернизацию теплосетей

Краевые власти в 2020 году заключили 12 концессионных соглашений по модернизации систем теплоснабжения в шести муниципалитетах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Краевые власти в прошлом году заключили 12 концессионных соглашений по модернизации систем теплоснабжения в шести муниципалитетах. Общий объем инвестиций составил 1,5 млрд рублей.

В этом году планируется заключить еще 9 контрактов, сообщил вице-губернатор Александр Трембицкий.

В это число вошли Тихорецкий, Славянский, Староминский, Крыловский, Курганинский, Крымский, Мостовской, Новокубанский районы и Геленджик.

По данным краевых властей, на текущий момент уровень собираемости коммунальных платежей повысился и составляет 95-97%.

- Но этого недостаточно, учитывая, что предыдущие несколько лет собираемость стабильно оставалась на уровне 98-100 %, – прокомментировал "КП" - Кубань" министр ТЭК и ЖКХ края Андрей Ляшко.

Ранее "КП" - Кубань писала о том, что Ростехнадзор обнаружил нарушения в работе «АТЭК» после аварий на теплосетях. Ведомство организовало внеплановую проверку компании после отключения теплоснабжения у жителей Краснодара и Новороссийска.

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