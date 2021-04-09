В центре Краснодара на улице Красноармейской за 5 дней зафиксировали 1192 нарушения правил парковки

Нарушителей парковок в центре Краснодаре отслеживают фото- и видеофиксаторы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобильные видеофиксаторы с начала недели на ул. Красноармейской зафиксировали 1 192 автомобилей-нарушителей парковки.

Только за один день с 5 по 6 апреля было выявлено 446 нарушений. Штраф за нарушение ПДД составляет 1,5 тыс. рублей.

- Пока рейды по выявлению нарушителей проходят в центральной части города, в дальнейшем их будут проводить их и в других микрорайонах краевого центра, - пояснили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

На сегодня в Краснодаре работают 266 муниципальных платных парковок, рассчитанных на 8065 машино-мест

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