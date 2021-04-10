На Кубани на социальные контракты с жителями направят 1,1 млрд рублей

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более одного миллиарда рублей выделено краевыми властям на социальные контракты с жителями региона.

- В приоритете - люди, которые по тем или иным обстоятельствам попали в трудную жизненную ситуацию, - сообщила на своей страничке в инстаграме вице-губернатор края Анна Минькова.

Так, например, кузнец Андрей Скрипкин потерял работу и не смог обеспечивать свою семью. Краевые власти пришли ему на помощь и выделили 250 тыс. рублей на открытие своего дела.

Также многодетная семья получила в прошлом году 90 тыс. рублей на развитие своей теплицы. Они вырастили на своем приусадебном участке 1200 огурцов и 300 кг. зелени заработав при этом 120 тыс. рублей по социальному контракту. В этом году им будет выделено на развитие тепличного хозяйства еще 250 тыс. рублей.

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