На трассе М4 «Дон» под Геленджиком ввели реверс для автомобилей из-за ремонта

Полным ходом идут дорожные работы га трассе М4 "Дон" в районе Геленджика Фото: Олег УКЛАДОВ

Полным ходом идут дорожные работы в районе Геленджика.

Полным ходом идут дорожные работы в районе Геленджика

В районе села Возрождение на трассе М-4 "Дон" начали прокладку водовода. Для удобства автомобилистов там включили светофорное реверсивное движение.

- Будьте внимательны, в этом районе ограничена скорость до 40 км/час, - сообщили "КП-Кубань" в госкомпании "Автодор".

Здесь же заменят дорожное полотно. Учитывая частые оползни в районе Геленджика будут укреплены защитные сооружения трассы, этот участок будет освещен стационарными светильниками.

Всего рабочие уложат 28 труб водовода. Появятся 14 остановок общественного транспорта и 11 пешеходных переходов.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

В Clubhouse обсудят, как аэропорт Геленджика готовится к лету

К беседе может подключиться любой желающий (читать далее)