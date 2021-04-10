Два казака из Курганинска примут участие в Параде Победы в Москве в составе Кубанского казачьего войска

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Как сообщили в Курганинском районном казачьем обществе, Москве в Параде Победы 9 мая на Красной Площади в торжественном марше Кубанского казачьего войска примут участие два казака из Курганинского района - Виктор Дусенко и Александр Ермоленко.

Всего в параде примут участие 125 казаков Кубанского казачьего войска. Возглавит колонну казаков атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

- Наши казаки проходили специальную строевую подготовку на Кубани в течение месяца. В Москве они примут участие еще в 12 тренировках, - сообщил атаман Курганинского РКО Сергей Крокушкин.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что на Кубани перед Днем Победы проведут тысячи патриотических акций. Церемонии пройдут с соблюдением всех мер защиты.

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Возглавит расчет Николай Долуда (читать далее)