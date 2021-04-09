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Общество9 апреля 2021 23:55

В Анапе ключи от квартир получили более 60 детей-сирот

До конца года власти обещают новые квартиры еще 44 детям-сиротам
Инна БОРИСОВА
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Фото: пресс-служба администрации Анапы

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Мэрия Анапы в 2020 году приобрела для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 71 квартиру. Ключи от десяти квартир уже выданы.

- Сегодня еще 61 передаем законным обладателям. Теперь у каждого из вас появился свой островок тепла и уюта, – поздравил новых владельцев собственного жилья вице-мэр Роман Дикий.

Власти Анапы до конца 2021 года планируют выдать квартиры еще 44 детям-сиротам.

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