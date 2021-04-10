Фото: сочинский нацпарк

Последние новости на 10 апреля 2021. В Сочи зацвело редкое ядовитое растение. Его белые цветы напоминают одновременно и подснежники, и ландыши.

В Сочи во время пожара в бараке погиб человек. Личность неизвестного устанавливается.

Под Краснодаром в жесткой аварии столкнулись «Газель» и машина такси, есть пострадавший. ДТП случилось недалеко от хутора Ленина.

Проблемы долгостроя ЖК «На Магистральной» будут решать вместе с дольщиками. Власти организуют несколько встреч с инициативной группой.

Аэропорт Краснодара увеличится почти в восемь раз после реконструкции. Новый хаб будет современным и многофункциональным.