За уровнем рек следят специальные датчики

На Кубани возможно подтопление территорий. Из-за ливней, которые обрушились на Краснодарский край, реки могут выйти из берегов.

- 10 и 11 апреля прогнозируют сильный дождь, грозы, сильный ветер до 15 м/с, - говорят в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - Поэтому сейчас все оперативные службы находятся в режиме повышенной готовности.

В некоторых районах Кубани даже могут врубить сирены, если реки начнут подниматься до критических отметок. Например, в Крымском районе, где летом 2012 года наводнение унесло сотни жизней, за состоянием рек и озёр круглосуточно ведется наблюдение специалистами единой дежурно-диспетчерской службы.

-Работает автоматизированная система оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации «Эмерсит», - пояснили в администрации Крымского района. - Это 12 автономных гидрологических комплексов, которые размещены на более опасных паводкоопасных участках рек района перед населенными пунктами.

Эти датчики - бесконтактные, работают от солнечных батарей, и измеряют уровень воды каждые 20 минут.

-Также на определенных участках рек работают посты визуального наблюдения. Всего их – 34, - пояснили в районной администрации.- Еще отслеживаются все показатели с еще пяти датчиков уровня воды, которые находятся на территории других районов: два из них установлены на реке Кубань, по одному в поселке Горном, в районе «Святой Ручки», Абинске.