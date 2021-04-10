Погода на 10 апреля 2021 года в Краснодаре Фото: Михаил ФРОЛОВ

После теплой рабочей недели на Кубань пришли холода. Уже в пятницу столбики термометров в краевом центре рванули вниз. Падение температура продолжится на выходных.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 10 апреля 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем небольшой дождь и ветер с порывами до 10 м/с. Днем воздухе прогреется до семи-девяти градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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