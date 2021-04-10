Один человек погиб в жуткой аварии под Анапой

Фото: instagram.com/spas_anapa/

Жуткая авария случилась прошлой ночью под Анапой. Около хутора Рассвет внедорожник «Лексус» протаранил ВАЗ-21114.

- По предварительной информации, за рулем иномарки была 42-летняя женщина. Во время пересечения нерегулируемого перекрестка – при повороте налево – она не предоставили преимущество в движении отечественной легковушки, которая двигалась во встречном направлении, – сказала «КП» – Кубань» Ирина Заватская, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Удар был такой силы, что капот отечественной легковушки смялся пополам. Чтобы извлечь пассажиров и водителя автомобиля, спасателям даже пришлось срезать крышу машины. Иначе достать их было просто нереально.

В результате аварии погиб 29-летний пассажир ВАЗа. Он скончался в больнице. Различные травмы получили 18- летний водитель отечественного авто и 27-летний пассажир. Также врачи госпитализировали водителя «Лексуса» и 21-летную пассажирка иномарки.

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