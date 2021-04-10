Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 9 апреля выросло на 107

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края раскрыл подробности о новых случаях заражения COVID-19 в регионе. Заболевших за сутки каждый день становится меньше. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с массовой вакцинацией населения, которая продолжается уже несколько месяцев.

По данным на 10 апреля за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 107 человек, накануне было зафиксировано 109 новых случаев. Самыми зараженными за день стали Краснодар и Сочи. Здесь выявили 30 и 19 новых случаев соответственно. Шесть человек с коронавирусом выявлено в Апшеронском и Тихорецком районах. По четыре – в Кавказском и Лабинском и Новороссийске.

- По три человека попали в госпитали в Геленджике, Выселковском, Приморско-Ахтарском и Тимашевском районах. По два зараженных COVID-19 выявили в Горячем Ключе, Северском, Кореновском, Динском, Ейском, Красноармейском и Ленинградском районах. Единичные случаи зафиксированы в в Анапе, Кущевском, Крыловском, Староминском, Славянском, Темрюкском, Тбилисском и Новопокровском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

В стационарах лечится 1304 человека, на дому – 1606. В тяжелом состоянии на ИВЛ 62 пациента, на ЭКМО – двое.