Более 1500 квартир и домов ветеранов Великой Отечественной войны отремонтировали в Краснодаре

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Более 1500 квартир ветеранов Великой Отечественной войны отремонтировали в Краснодаре с 2011 года. Средства на улучшение жилищных условий фронтовиков выделяются по программе «Старшее поколение» из бюджета города.

Только за прошлый год в Краснодаре отремонтировали 95 квартир и 30 частных домов ветеранов.

- В среднем на ремонт одного жилого помещения выделяют до 180 тыс. руб. Учитываются все пожелания фронтовиков по видам работ и применяемым стройматериалам, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе администрации города.

Сейчас городские власти ищут подрядчиков для 55 квартир фронтовиков. Жилищные условия ветеранов улучшат уже в этом году.

- Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев принял решение о продлении на 2021 год принятой в 2020-м новой меры социальной поддержки. Из краевого бюджета дополнительно выделят 500 млн. руб. на улучшение условий жилья ветеранов, – добавили в мэрии.

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова поблагодарила глав город и районов, которые отремонтировали жильем ветеранов из муниципального бюджета. Лучше всего с этой работой справились главы Краснодара, Сочи, Крымского и Калининского районов.