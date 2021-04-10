Анастасия Романова из Краснодара стала бронзовым призером чемпионата Европы по тяжелой атлетике

Фото: kubansport.krasnodar.ru

Известная кубанская спортсменка Анастасия Романова завоевала бронзовую медаль чемпионата России по тяжелой атлетике. Она стала третьей в весовой категории до 76 килограммов. Суммарный вес, который покорился жительнице Краснодара, – 243 килограмма.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве. На турнире разыгрываются лицензии на Олимпийские игры в Токио.

Помимо Анастасии Романовой, на чемпионате Европе Краснодарский край представляют Антоний Савчук и Вячеслав Яркин.