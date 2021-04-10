Около 2000 социальных объектов Кубани подключат к интернету до конца 2021 года

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Около 2000 социальных объектов Кубани подключат к Всемирной паутине до конца 2021 года.

– За 3 года проведена большая работа по подключению школ, пожарных частей, ФАПов и других социальных объектов к сети. В этом году в рамках реализации программы «Устранение цифрового неравенства» мы подключим еще более 850, – сказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

Ускорить процесс подключения социально значимых объектов к Интернету способна активная работа муниципалитетов.

– Решить задачу можно, в том числе, за счет размещения опор двойного назначения – это позволит в зонах с плотной застройкой увеличить покрытие и повысить качество связи, даст возможность дополнительно размещать фонари уличного освещения, кабельные линии, системы оповещения при ЧС, – добавил Станислав Завальный, руководитель департамента информатизации и связи региона.

Отмечается, что на одной опоре можно разместить как минимум двух операторов. Они могут быть стилизованы под деревья, исторические здания, рекламные стелы. Это позволит сохранить единый архитектурный стиль муниципалитетов. Так уже делают в Московской области и Санкт-Петербурге.