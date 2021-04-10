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Спорт10 апреля 2021 16:03

Почти 4 млрд. рублей составили зарплаты игроков «Краснодара» в 2020 году

Это четвертый показатель в Российской Премьер-Лиге
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Более 3,8 млрд. рублей составили зарплаты футболистов «Краснодара» в 2020 году. Это четвертый показатель среди клубов Российской Премьер-Лиги. Так за год жалование «быков» выросло более чем на 900 млн. рублей, сообщает издание «РБ Бизнес».

Отмечается, что больше всего на зарплаты игроков потратили петербургский «Зенит» (9,3 млрд.), столичные «Локомотив» (5,4 млрд.) и «Спартак» (4,8 млрд). На пятом месте в рейтинг оказался еще один московский клуб – «Динамо». За год клуб раскошелился на 3,4 млрд.