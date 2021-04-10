Школе олимпийского резерва в Краснодаре присвоили имя Александра Москаленко

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Школа олимпийского резерва спортивного центра ЦСКА получила имя Александра Москаленко. На комплексе установили почетную доску титулованному батутисту. Ее открытие приурочили к годовщине основания ЦСКА.

— Это знаковое событие и для города, и для самого Александра Москаленко. Он заслужил это своим трудом. Почетный гражданин Краснодара, герой труда Кубани — на таких людей нужно равняться. По поручению главы города Евгения Первышова планируем называть также новые спортивные комплексы именами спортсменов. Например, недавно построенный ФОК в Юбилейном микрорайоне носит имя Алексея Саврасенко. Будем эту традицию продолжать, — рассказал директор департамента по физической культуре и спорту Борис Тихоненко.

Отметим, что Александр Москаленко является первым олимпийским чемпионом по прыжкам на батуте в австралийском Сиднее в 2000 году.