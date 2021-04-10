Умер краснодарский судья, который дома упал в ванной и разбил голову
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Умер федеральный судья Игорь Мищенко. Неделю назад он упал дома в ванной. Удар был такой силы, что мужчина оказался в реанимации.
Больше недели за жизнь госслужащего из Прикубанского районного суда Краснодара боролись ведущие краевые врачи. Но спасти мужчину они не смогли.
- Игорь Мищенко умер, похороны состоятся в воскресенье, – сказали «КП» – Кубань» в окружении госслужащего.
Ранее жена судьи опровергла информацию о нападении на мужа. Она подтвердила, что мужчина неудачно упал в ванной. Случилось это еще 2 апреля. По данным источников «КП» – Кубань» в правоохранительных органах, проверка по этому факту, действительно, не проводится.
Отметим, что Игорь Мищенко числился в отставке, но привлечен к работе из-за кадровой необходимости. Его полномочия были продлены на год.
Известно, что Игорь Мищенко входил в состав Совета судей Краснодарского края. Именно он выдвигает и снимает с должностей своих коллег. Также только этот профессиональный орган принимает решения о возбуждении уголовных дел в отношении судей.
Редакция «Комсомольской Правды» – Кубань» выражает соболезнования родным и близким Игоря Мищенко.
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