Умер краснодарский судья, который дома упал в ванной и разбил голову Фото: Алексей БУЛАТОВ

Умер федеральный судья Игорь Мищенко. Неделю назад он упал дома в ванной. Удар был такой силы, что мужчина оказался в реанимации.

Больше недели за жизнь госслужащего из Прикубанского районного суда Краснодара боролись ведущие краевые врачи. Но спасти мужчину они не смогли.

- Игорь Мищенко умер, похороны состоятся в воскресенье, – сказали «КП» – Кубань» в окружении госслужащего.

Ранее жена судьи опровергла информацию о нападении на мужа. Она подтвердила, что мужчина неудачно упал в ванной. Случилось это еще 2 апреля. По данным источников «КП» – Кубань» в правоохранительных органах, проверка по этому факту, действительно, не проводится.

Отметим, что Игорь Мищенко числился в отставке, но привлечен к работе из-за кадровой необходимости. Его полномочия были продлены на год.

Известно, что Игорь Мищенко входил в состав Совета судей Краснодарского края. Именно он выдвигает и снимает с должностей своих коллег. Также только этот профессиональный орган принимает решения о возбуждении уголовных дел в отношении судей.

Редакция «Комсомольской Правды» – Кубань» выражает соболезнования родным и близким Игоря Мищенко.

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