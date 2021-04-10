Трассу Джубга — Сочи перекроют в ночь с субботы на воскресенье из-за строительства пешеходного перехода Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Часть федеральной трассы Джубга — Сочи до границы с Республикой Абхазия в районе Лоо перекроют в ночь с субботы на воскресенье. На этом участке будет вестись монтаж пролетного строения надземного пешеходного перехода.

- Будет перекрыто движение на км. 148+270 федеральной трассы 00:00 до 03:00 мск., – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе подведомственного Росавтодору Управления федеральных автодорог «Черноморье».

Отмечается, что за три часа строители установят балку пролетного строения.

- ФКУ Упрдор «Черноморье» просит автомобилистов заранее планировать поездки, чтобы по возможности не ждать завершения монтажных работ на дороге, и приносит свои извинения за причиненные временные неудобства, – добавили в пресс-службе.

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