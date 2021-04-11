В Новороссийске нашли несколько снарядов времён войны Фото: Виталий ТИМКИВ

В Новороссийске ввели режим ЧС из-за бомбы, которую нашли в селе Глебовское недалеко от нефтепровода. Авиационный снаряд обнаружили, когда прокладывались коммуникации. Вместе с 250-ти килограммовой бомбой нашли и ручные гранаты, минометную мину и ещё несколько боеприпасов времён войны. Все они лежали на расстоянии около 430 метров от нефтепровода.

-Так как боеприпасов было очень много, мэр Новороссийска ввел режим ЧС, - прокомментировали в администрации города-героя.

Пока все снаряды не вывезли и не уничтожили, режим чрезвычайной ситуации снимать не будут. А ещё решается вопрос об эвакуации жителей, ведь снаряды могут взорваться в любой момент.

В годы Великой Отечественной войны в Новороссийске шли ожесточённые бои. Тысячи советских солдат сложили здесь головы в борьбе с фашистами.