Новые вызывные светофоры установят в Новороссийске

В Новороссийске выбрали места, где установят новые светофоры. Фото: Администрация Новороссийска

Новые вызывные светофоры устанавливают в Новороссийске. Это такие регулировщики движения, когда пешеход может нажать кнопку на столбе и загорится зелёный свет.

Светофоры с возможностью «вызова»нужного света в первую очередь появятся около школ, а также на участках с очень интенсивным движением транспорта.

-Причем будут переделываться под вызывные уже имеющиеся светофорные объекты, и устанавливаться новые, - пояснили в администрации Новороссийска. - Так до конца года планируем установить светофор на улице Видова, 65, 123, 137. На Видова, 137 находится школа и здесь такой светофор просто необходим.

Вызывной светофор также появится возле школ на улицезреть Волгоградской и Южной. Но и в 2022 году работы по установке подобных объектов продолжатся. В городе-герое планируют установить вызывные светофоры на улицах Видова, 151, 169, Южной, 107, Советов, 7, 14, а также в районе парка Фрунзе, на проспекте Ленина.