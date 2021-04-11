Дожди в крае ожидаются и в начале недели

После теплой рабочей недели Краснодарский край накрыли дожди. Из-за осадков уже с пятницы столбики термометров в регионе резко опустились вниз.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 11 апреля 2021 года в Краснодаре.

- 11 апреля в краевом центре облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, ночью и утром туман. Ветер северный и северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 5…7°, днем 10…12°, - сообщили «Комсомольской правде»-Кубань в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По краю также 11 апреля ожидаются дождь, местами сильные. Лить будет и в начале недели, 12-13 апреля. По прогнозам теплеть начнет с середины месяца.

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