Отключения света в Краснодаре 11 апреля 2021: жители пригорода останутся без электричества

График отключения света в Краснодаре

Мэрия кубанской столицы сообщила об отключениях счета в Краснодаре 11 апреля 2021.

-В посёлке Южном и станице Старокорсунской из-за ремонта на линиях электропередач жители останутся без света, - сообщили в мэрии города.

Но без электричества сидеть будут не все, а 650 жителей поселка Южного и трех улиц станицы Старокорсунской. Здесь света не будет с 9 утра и до пяти вечера. В Старокорсунской свет вырубят на улицах Северной, 12-27, Интернациональной, 133, Степной, 1-11. В Южном без света останется улица Заречная,1-24.

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