Прокурор Геленджика и его два заместителя отправлены в отставку

Это не первое увольнение прокуроров в крае за месяц

Свою должность покидает прокурор Геленджика Дмитрий Тимошенко. Вместе с ним уходят два его заместителя – Олег Богданов и Александр Баранов. Об этом говорится в приказах, подписанных руководителем краевого ведомства Сергеем Табельским.

О причинах ухода прокуроров, не уточняется. Официально они уволены по собственному желанию.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что зампрокурора на Кубани уличили во взяточничестве. Он просил 200 тысяч рублей за то, чтобы закрыть глаза на нарушения коммунальщиков в Успенском районе. Опорочившего честь представителя закона сразу же уволили с должности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Меня должны знать в лицо»: зампрокурора уволили из новороссийского ведомства до его пьяной езды по городу

За наезд на сотрудника ДПС в отношении него хотят возбудить дело (читайте далее)