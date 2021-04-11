Знаменитые космонавты посадили в Сочи магнолии

Это не первый визит космонавтов на курорт
Сочи посетили знаменитые космонавты: герой СССР Александр Иванченков; Александр Лавейкин и Сергей Залетин, которые неоднократно выходили в открытый космос; автор сложного технического полёта к «мёртвой» станции «Салют-7» Виктор Савиных; участник международной космической станции Валерий Токарев. Они прибыли на курорт 10 апреля по приглашению депутата Госдумы Константина Затулина.
Знаменитые космонавты посетили Сочи
Знаменитые космонавты высадили в Сочи магнолии в память о великих свершениях покорителей космоса. Парламентарий поблагодарил гостей за визит накануне Дня космонавтики.
- В Сочи даже аэропорт носит имя космонавта Виталия Севастьянова. Когда мы сюда приезжаем, понимаем, что дышим свежим воздухом, становимся крепче, чтобы летать в космос, – подчеркнул депутат.
Знаменитые космонавты посетили Сочи
Также гости прошлись по памятным местам, связанным с именем первого в мире космонавта Юрия Гагарина.
В это время в рамках всероссийской акции «Сад памяти» в микрорайоне Голубые Дали школьники тоже высадили саженцы сосен и декоративных кустарников.
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