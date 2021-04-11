Мэр Краснодара после стойки на руках призвал присоединиться к акции «Космическая зарядка»

Скриншот с видео

Накануне День космонавтики мэр Краснодара Евгений Первышов призвал всех желающих присоединиться к спортивной акции. Об этом он написал пост в своем Telegram-канале.

- Мы с молодёжью и спортсменами Краснодара объявляем старт акции "Космическая зарядка", - отметил мэр.

При этом глава города сопроводил текст видео. На ролике он сделал кувырок со стойки на руках и сказал: «Начинаем первую космическую зарядку! Поехали!

Чтобы присоединиться, нужно записать видео со своей зарядкой и опубликовать в социальных сетях с хештегом #КосмическаяЗарядка.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что также "Космическую зарядку" проведут 12 апреля в 10:00 на стадионе КубГАУ с соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора. Количество участников будет ограничено.

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