Мэр Сочи сообщил о сильно изношенной в городе системе канализации

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В Сочи определили первоочередные проекты программы развития «Новый Сочи». Мэр курорта Алексей Копайгородский сообщил о сильно изношенной в городе системе канализации, также отметил плохое состояние очистных сооружений. В связи с этим принято решение сначала уделить должное внимание сфере ЖКХ.

- Объекты системы канализации и водоотведения Сочи изношены от 70 до 90%. Очистные сооружения в Кудепсте - старейшие из действующих в городе, их построили 50 лет назад. Поручил подготовить проект, нужно построить мощную насосную станцию. Стоки при этом будут переброшены на современные очистные сооружения Адлера. В Дагомысе тоже оборудование и строительные конструкции изношены более чем на 90%, этот вопрос тоже нужно решить в первую очередь, - написал в своем Telegram-канале мэр города.

Также планируется закончить модернизацию Бзугинских очистных сооружений. Введение второй очереди линии очистки позволит увеличить мощность вдвое.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что трассу Джубга — Сочи перекроют в ночь на 11 апреля из-за строительства пешеходного перехода.

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