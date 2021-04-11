Три человека пострадали в ДТП на Красных Партизан в Краснодаре

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В Краснодаре в ночь на 11 апреля произошло жесткое ДТП на улице Красных Партизан. По предварительным данным, 35-летний мужчина на Nissan на скорости потерял управление, зацепив дорожный знак, машина ударилась о дерево, а затем по инерции впечаталась в бетонный столб. Все, кто был в машине, - в тяжелом состоянии.

- Сообщение об аварии на улице Красных Партизан поступило в полицию 11 апреля около 00:30. В больницу после случившегося доставлены водитель и два пассажира с различными травмами в тяжелом состоянии, - сообщил начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что один человек погиб в жуткой аварии под Анапой. Водитель «Lexus» протаранила ВАЗ-21114.

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