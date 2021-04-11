Краснодарский край стал самым «космическим» регионом страны

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край оказался лидером среди регионов России по количеству космических названий. Такой рейтинг составил журнал Тинькофф. Специалисты посчитали улицы, микрорайоны и переулки, связанные с покорением космоса, и посмотрели, где рождались российские и советские космонавты.

В городах страны часто можно встретить названия улиц, переулков, поселков и других объектов, связанных с именами Юрия Гагарина, Владимира Комарова, Германа Титова, Валентины Терешковой, Алексея Леонова.

- Самый «космический» регион — Краснодарский край, здесь встречается 727 названий, связанных с космосом. На втором месте — Московская область: 535. На третьем — Татарстан: 530, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в исследовательской группе.

Фото: journal.tinkoff.ru

Стоит отметить, что рейтинг составлялся без учета подмосковного поселка Звездный. Он считается самым космическим населенным пунктом страны. В этом месте тренируются космонавты и даже микрорайоны здесь носят соответствующие названия: Биокосмос, Мир, Комета, Взлетный, Виток-1, Виток-2 и Виток-3.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что Краснодар стал лучшим городом России для начала жизни «с чистого листа».

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Рейтинг составлен в количественном и процентном соотношении (читайте далее)