Краснодарцы могут получить бесплатную юридическую помощь в рамках акции «Прямая связь»

Фото: krd.ru

В Краснодаре 14 апреля стартует акция «Прямая связь». Любой желающий житель города может получить юридическую консультацию. Ответы на вопросы будут даваться в телефонном режиме.

- Акцию организовывает Муниципальное юридическое бюро. 14 апреля специалисты будут отвечать на вопросы жителей города с 9 часов утра до 18 часов вечера, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также в мэрии добавили, что по телефону можно проконсультироваться о предоставлении мер социальной поддержки, алиментных отношений, распоряжения недвижимым имуществом, признания права собственности на земельный участок, установления и оспаривания отцовства или материнства и другим. Но вот на вопросы административного и уголовного законодательства в бюро в этот день отвечать не будут.

Стоит отметить, что такие акции в бюро проводятся ежемесячно.

КОНКРЕТНО

Телефоны бесплатной юридической помощи:

255-27-22; 255-27-37; 8-952-864-21-12; 8-952-820-42-42; 8-952-848-08-00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Повышают почти на 50%: в Краснодаре сильно подорожает жилье с середины апреля

А на побережье стоимость квадратного метра и вовсе вырастет до космических значений (читайте далее)