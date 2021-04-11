До конца года в Ейском районе благоустроят три парка и один сквер

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Ейском районе в 2021 году планируют закончить благоустройство в парках и скверах четырех населенных пунктах. Общественные территории обновляются по нацпроекту «Жилье и городская среда».

- Работы в зоне отдыха ведутся в станице Копанской. Здесь уложат тротуарную плитку, установят малые архитектурные формы, урны и удобные скамейки. В сквере поселка Моревка обустроят современную детскую площадку. В парке села Кухаривка также поставят лавочки и урны, обустроят тротуар. А в парке поселка Советского появятся аллея с площадками для досуга, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее парк в Ейском районе благоустраивали парк в селе Александровка. В этом году в планах обновить четыре зоны отдыха в муниципалитете общей площадью свыше 60 тысяч квадратных метров.

Напомним, что граждане могут самостоятельно определить места благоустройства на единой платформе по голосованию. Сделать выбор можно до 30 мая.

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