Краснодарские батутисты привезли 22 медали с первенства России

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Соревнования по прыжкам на батуте проходили в подмосковном Раменском. Воспитанники краснодарской СДЮСШ № 1 с первенства России 22 награды. Достижение отметил мэр города Евгений Первышов.

- Краснодарские батутисты знаменитой школы Анатолия Ивановича Плотникова сделали городу отличный подарок ко Дню космонавтики. Они стали первыми и лучшими на первенстве России по прыжкам на батуте. Наша школа по прыжкам на батуте еще раз доказала, что она - лучшая в стране, - написал в своем Telegram-канале глава Краснодара.

Спортсмены от Краснодарского края завоевали три золотые, 12 серебряных, семь бронзовых медалей. Пять спортсменов кубанской столицы заработали рейтинг для участия в первенстве мира, двое примут участие в первенстве Европы.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что школе олимпийского резерва в Краснодаре присвоили имя Александра Москаленко. На комплексе установили почетную доску титулованному батутисту.

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