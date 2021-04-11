На трассе Джубга-Сочи в микрорайоне Лоо установили пролет надземного пешеходного перехода

Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»

Напомним, что часть федеральной трассы Джубга-Сочи до границы с Республикой Абхазия в районе Лоо перекрывали в ночь на 11 апреля. Здесь устанавливали пролет надземного пешеходного перехода. Планировалось, что работы на участке займут три часа, но дорожники справились за 43 минуты.

- Дорожники успешно произвели монтаж балки пролётного строения надземного пешеходного перехода, строительство которого идёт в микрорайоне Лоо Лазаревского района Сочи. Вся операция, начиная с 00 ч мск 11 апреля заняла 43 минуты , - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Управления федеральных дорог «Черноморье».

Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»

Стоит отметить, что район Лоо наиболее загружен транспортом и пешеходами, поэтому здесь будет оборудовано сразу три перехода — один подземный и два надземных.

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