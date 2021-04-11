В мэрии Краснодара анонсировали главные темы планерки 12 апреля

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12 апреля в администрации Краснодара состоится главная городская планерка. Совещание проведет Евгений Первышов. Оно будет транслироваться в прямом эфире в официальных соцсетях мэрии города.

- На планерке обсудят промежуточные итоги общегородского месячника по наведению санитарного порядка и благоустройству, поговорят о ликвидации незаконных стационарных и нестационарных построек, расскажут о планах по обустройству выделенных полос для движения общественного транспорта, а также по содержанию сетей ливневого и хозяйственно-бытового водоотведения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Совещание может посмотреть любой желающий 12 апреля, оно начнется в 9 часов утра.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что мэр Краснодара после стойки на руках призвал присоединиться к акции «Космическая зарядка». Евгений Первышов объявил о флэшмобе к 12 апреля.

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