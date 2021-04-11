«Неделя дождей»: Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 12 по 18 апреля

Зонты лучше держать на видном месте Фото: Мария ЛЕНЦ

Теплое «окошко» радовало жителей Краснодарского края недолго. После нескольких солнечных дней, регион накрыли дожди. Из-за осадков столбики термометров резко опустились вниз. Синоптики отмечают, что пасмурно на Кубани будет еще как минимум неделю.

- С 12 по 18 апреля в регионе пройдут дожди. Порывы ветра могут достигать 13 м/с. Температура воздуха днем будет держаться на отметках 13-16 градусов, а ночью – 6-8 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Исходя из данных метеоагрегаторов, потеплеть в крае должно с 22 числа. Жители региона надеются, что майские праздники они отметят с солнечной погодой.

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