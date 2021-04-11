В Сочи молодой водитель сбил на пешеходном переходе 10-летнюю девочку

Фото пресс-службы УВД по городу Сочи

Вечером 9 апреля в Центральном районе Сочи водитель на иномарке сбил 10-летнего ребенка. Это случилось на улице Транспортной в районе торгового центра «Олимп». Девочка переходила по пешеходному переходу, как в момент ее отбросило на тротуар капотом машины. После ДТП водитель скрылся с места, а школьницу доставили в больницу очевидцы.

Позже виновника случившегося задержали. Им оказался 21-летний местный житель, он был на "Тойоте".

- В отношении водителя возбудили два административных дела по статьям «Оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся» и «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Молодого человека лишили прав управления автомобилем на один год и пять месяцев, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УВД по городу Сочи.

Авария с пешеходом попала в объектив камеры видеонаблюдения.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что три человека пострадали в ДТП на Красных Партизан в Краснодаре.

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