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«Сочи» принял «Зенит» в рамках 25-го тура Тинькофф РПЛ. В первом тайме у футбольных клубов на табло было по нулям. Во втором тайме началась напряженная борьба.

На 58-й минуте команда города-курорта открыла счет с подачи Бурмистрова. Но спустя пять минут питерский клуб сравнял его- гол ударом головой забил Сердар Азмун, затем иранец вырвал победу еще одним голом головой в ворота сочинской команды. Азмун забил мяч с навеса Дугласа Сантоса на последней минуте игры.

Матч «Сочи» - «Зенит» завершился со счетом 1:2 в пользу питерской команды.

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