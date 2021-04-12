Пассажиры вернувшегося в Сочи рейса вылетели в Петербург резервным бортом в 5 утра

Фото пресс-службы аэропорта

Напомним, вечером 11 апреля самолет авиакомпании Azur Air, летевший из Сочи в Санкт-Петербург, сообщил о возможной разгерметизации кабины. Пилоты приняли решение вернуться в аэропорт города-курорта для аварийной посадки. На борту находились 190 пассажиров.

К воздушной гавани стянули все экстренные службы. В 22:24 лайнер благополучно приземлился. Борт пришлось отправить на техосмотр, а пассажиров в это время временно разместили в гостинице.

- Авиакомпания Azur Air направила за пассажирами резервный борт. Все были размещены в гостинице. В Санкт-Петербург они вылетели в 5 утра 12 апреля, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта.

По последним данным, самолет приземлился в Пулково 8 утра. Посадка прошла в штатном режиме.

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