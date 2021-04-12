В Сочи актуализируют карту чайных плантаций

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В Сочи проводят ревизию чайных плантаций. По поручению мэра города специалисты изучают историческую карту и статистику урожайности. Неиспользуемые земли будут изымать и передавать более ответственным чаеводам.

– Краснодарский чай является визитной карточкой курорта. Для развития этой отрасли необходима интеграция науки и производителей. Нам нужен качественный продукт для продвижения бренда, – отметил глава города Алексей Копайгородский.

В городе-курорте проводятся рейды по чайным плантациям. По данным мэрии, в этом месяце уже обследовано десять земельных участков на площади свыше 130 гектаров. На восьми из них выявлены признаки нарушения земельного законодательства. Арендаторам выданы предостережения.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что мэр курорта Алексей Копайгородский сообщил о сильно изношенной в городе системе канализации, также отметил плохое состояние очистных сооружений. В связи с этим принято решение уделить должное внимание сфере ЖКХ.

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