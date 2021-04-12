Последние новости на 12 апреля 2021: в Сочи сел самолет, запросивший аварийную посадку сразу вылета

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Последние новости на 12 апреля 2021. Самолет, запросивший посадку из-за разгерметизации кабины, благополучно сел в Сочи. Лайнер поставили на стоянку для техосмотра. А пассажиров отправили в Питер резервным бортом только в 5 утра.

В Сочи молодой водитель сбил на пешеходном переходе 10-летнюю девочку. ДТП попало в объектив камеры видеонаблюдения.

Мэр Сочи сообщил о сильно изношенной в городе системе канализации. На курорте в первую очередь модернизация коснется сферы ЖКХ.

Три человека пострадали в ДТП на Красных Партизан в Краснодаре. Авария случилась в краевом центре в ночь на 11 апреля.

До конца года в Ейском районе благоустроят три парка и один сквер. Работы будут вестись в разных населенных пунктах.