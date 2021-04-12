Погода на 12 апреля 2021 года в Краснодаре Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубань возвращается весна. После аномального потепления на прошлой неделе, которое напомнила местным жителям о скором лете, в регион пришел холодный атмосферный фронт. Вместе с собой он принес сильные осадки.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 12 апреля 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем кратковременные дожди с порывами ветра до 9 м/с. Температура воздуха днем составил 14-16 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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