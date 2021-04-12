На Кубани погибшего под поездом мужчину просят опознать по татуировкам

Фото пресс-службы Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте

11 апреля в станице Старокорсунской грузовой поезд насмерть сбил мужчину. На место выехали следователи, сейчас устанавливается личность погибшего.

- Сообщение о случившемся поступило в дежурную часть в 22:20. Машинист увидел парня, который вышел перед поездом из-за опоры контактной сети, он подал сигнал и экстренно затормозил, но избежать трагедии не удалось. Мужчина скончался на месте от полученных травм, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Личность погибшего устанавливается. В полиции просят опознать мужчину по татуировкам.

- На правой руке в области запястья изображено время и дата. Если кто-то узнал погибшего, просьба сообщить в дежурную часть на транспорте по телефонам 8(861)267-06-60, 8989-290-31-43, - добавили в ведомстве.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Туапсинском районе мужчина выжил после столкновения с поездом.

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