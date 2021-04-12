Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жителей с Днем космонавтики

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Первый полет в космос совершил Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года. Именно в эту дату в стране стали отмечать День космонавтики.

В космос также летали кубанцы – Геннадий Падалка, Виктор Горбатко, Анатолий Березовой, Сергей Терещев, Виталий Севастьянов. Именами наших ученых-химиков, теоретиков и испытателей были названы кратеры на обратной стороне Луны.

Губернатор Краснодарского края поздравил жителей с Днем космонавтики. И отметил, что регион является неотъемлемой частью в сфере космонавтики.

- В крае есть единственный в стране завод «Сатурн», который изготавливает солнечные преобразователи и аккумуляторные батареи для автономных спутниковых аппаратов, – написал Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Уже три года космонавты проходят послеполетную реабилитацию на курортах Краснодарского края. В санаториях «Сочи» и «Дагомыс» ежегодно оздоравливаются до 20 космонавтов и членов их семей. А «Сад-Гигант» из Славянского района уже много лет снабжает космонавтов яблоками, отправляя их на МКС.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Краснодарский край стал самым «космическим» регионом страны.

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