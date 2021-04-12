В Краснодаре 15 апреля обсудят переработку строительных отходов

Фото: ecoforumkuban.renomeonline.ru

В Краснодаре 15 апреля на площадке торгово-промышленной палаты региона состоится экологический форум. На нем обсудят вопросы в рамках нацпроекта «Экология».

- Мероприятие направлено на экологическое развитие юга России, формирование благоприятного потенциала для развития отрасли. На форуме обсудят вопросы повышения уровня экологической ответственности бизнеса и населения, а также представят инвестиционные проекты в сфере экологии, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы.

Организатор ЭкоФорума Андрей Филипповский отметил, что одной из актуальных тем на форуме станет привлечение инвестиций в переработку ТКО, переработку строительных и различных видов отходов, включая автопокрышки.

- Южный экологический форум является объединяющей площадкой для бизнеса, власти, экологических и экспертных организаций, а также научного сообщества и СМИ. Мы видим, как в нашем регионе успешно развиваются современные промышленные предприятия в сфере переработки отходов. Бизнесмены края активно пользуются многими мерами государственной поддержки, ряд из которых, является уникальными и работают только в нашем регионе, - сказал гендиректор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов.

Желающие принять участие в мероприятии могут оставить заявку на официальном сайте форума.

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