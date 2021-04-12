На кинотеатре «Болгария» в Краснодаре появилось граффити ко Дню космонавтики

Фото: krd.ru

Ко Дню космонавтики на здании кинотеатра «Болгария» появилось тематическое граффити. В будущем мэрия планирует создать здесь культурный молодежный центр.

- Хотим сделать его своего рода арт-объектом в то время, пока решаются вопросы по проектно-сметной документации, его реставрации, восстановительным работам. Мы уже начали украшать здание граффити, - сказал на планерке в администрации вице-мэр Антон Смертин.

Глава Краснодара Евгений Первышов одобрил идею, но при этом акцентировал, чтобы обновление не остановилось только на граффити.

- Сейчас требуются оперативные решения. Прошу управление культуры подключиться, - добавил Первышов.

Проект обещают скоро показать жителям города.

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