Без вести пропавшего подростка из Питера разыскивают в Краснодарском крае

Фото пресс-службы СУ СК РФ по краю

17-летний Игорь Гаврилов из Санкт-Петербурга ушел из дома 6 мая 2020 года. Он сказал, что поедет к другу в город Костомукша, что в Республике Карелия. После этого парня никто не видел.

Следователи предполагают, что молодой человек мог уехать куда угодно. В связи с этим Игоря разыскивают, в том числе, и в Краснодарском крае.

- По факту безызвестного исчезновения подростка возбуждено уголовное дело. Приметы пропавшего: рост около 180 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы темно-русые, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В день исчезновении Игорь был одет в толстовку черного цвета с белыми полосками на рукавах, брюки черного цвета с белыми полосками, кроссовки черного цвета с белыми вставками.

Если кто-то знает о местонахождении мальчика, следователи просят сообщить по телефонам: 8 (81459) 97197, 8 (81459) 52502 или 02.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Кубани ищут без вести пропавшую 17-летнюю девушку. Ее последний раз видели на вокзале.

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